Часть переселенцев не получила пособия на жительство до середины ноября. Казначейство полностью открыло финансирование социальных выплат, а последующий этап перечисления приходится на 28 число.

Помощь на проживание для ВПО перечисляют в два этапа в течение месяца: до 15-го и до 28-го числа. Так что деньги поступают не всем в один день, и если их не было до 15 ноября, следующего перевода следует ждать до 28-го.

В Казначействе сообщили, что 1 ноября открыли ассигнования на социальные пособия за ноябрь в полном объеме, в том числе и на выплаты ВПО.

В то же время, там уточнили, что не ведут персональный учет получателей. Эту информацию имеет Пенсионный фонд, поэтому именно туда следует обращаться, если деньги так и не поступили.

Причиной задержки может быть банковское зачисление, которое не всегда совпадает по времени с бюджетным финансированием, или ошибки в реквизитах счета.

Однако бывает и так, что человек потерял право на помощь. Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям, в частности, по доходу: в 2026 году он не должен превышать 10 380 гривен на одного члена семьи. Также выплату могут не перечислить, если истек предыдущий период ее назначения.