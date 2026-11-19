Часть переселенцев до сих пор не получила выплаты в ноябре: в чем причина
Часть переселенцев не получила пособия на жительство до середины ноября. Казначейство полностью открыло финансирование социальных выплат, а последующий этап перечисления приходится на 28 число.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины .
Помощь на проживание для ВПО перечисляют в два этапа в течение месяца: до 15-го и до 28-го числа. Так что деньги поступают не всем в один день, и если их не было до 15 ноября, следующего перевода следует ждать до 28-го.
В Казначействе сообщили, что 1 ноября открыли ассигнования на социальные пособия за ноябрь в полном объеме, в том числе и на выплаты ВПО.
В то же время, там уточнили, что не ведут персональный учет получателей. Эту информацию имеет Пенсионный фонд, поэтому именно туда следует обращаться, если деньги так и не поступили.
Причиной задержки может быть банковское зачисление, которое не всегда совпадает по времени с бюджетным финансированием, или ошибки в реквизитах счета.
Однако бывает и так, что человек потерял право на помощь. Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям, в частности, по доходу: в 2026 году он не должен превышать 10 380 гривен на одного члена семьи. Также выплату могут не перечислить, если истек предыдущий период ее назначения.
Помощь ВПО продлили до конца февраля 2027 года, а части семей выплаты возобновляются автоматически. В то же время из-за задержки с введением нового закона о ВПО переселенцы, по словам главы профильной комиссии Совета Павла Фролова, рискуют потерять помощь .