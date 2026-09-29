Выплаты ВПО за сентябрь не поступили: куда обращаться и что проверить в первую очередь

Переселенцы, не получившие пособие на проживание за сентябрь, могут выяснить причину через Пенсионный фонд. С 1 сентября части получателей выплату продлевают автоматически, но это не гарантирует денег всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1087 от 3 сентября 2026 г. и разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Кто начисляет выплаты ВПО

Помощь на жительство переселенцам назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины. Именно в его территориальные органы подают заявления, в частности через вебпортал электронных услуг.

Действие в этом процессе является лишь техническим администратором: приложение показывает информацию, получаемую от госорганов, но не решает, назначать ли выплату.

Что изменилось с сентября

С 1 сентября 2026 года действуют новые правила, принятые постановлением Кабмина №1087. Тем, кто получал помощь до 31 августа, ее могут автоматически продлить еще на шесть месяцев, если человек продолжает отвечать критериям. Без нового заявления продолжают и выплаты детям, которым помощь назначили без учета доходов родителей.

Кроме того, максимальное количество полугодовых периодов пособия увеличили с пяти до шести.

Автоматическое продолжение не отменяет проверку. Пенсионный фонд может сверить доходы и другие данные уже после начисления, и если выявит несоответствие, выплата будет прекращена со следующего месяца.

В ПФУ также отмечают: 1 сентября – это дата, с которой действуют новые правила, а не единственный день зачисления средств для всех.

Сколько составляет помощь

Взрослые переселенцы получают 2000 грн в месяц, дети и люди с инвалидностью – 3000 грн. Для большинства категорий действует ограничение по доходу: среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 грн, то есть четырех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Куда обращаться, если деньги не пришли

Быстрее всего уточнить причину задержки можно в контакт-центре ПФУ по бесплатному номеру 0 800 503 753. Также работают линии (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Письменное обращение можно отправить по info@pfu.gov.ua.

Лично обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда или в фронт-офис ПФУ в ЦНАП. Адреса и контакты подразделений собраны на официальном сайте фонда. На обращение следует взять справку ВПО и документы, связанные с причиной прекращения выплаты, если они есть.

Как обжаловать решение

Постановление №1087 уточнило порядок обжалования. Если вы не согласны с решением ПФУ, сначала жалобу подают руководителю принявшего его органа. Далее можно обратиться в орган высшего уровня или в суд.