ЕС не хватает денег для Украины, но есть два варианта, - Euronews

Евросоюз ищет еще 70 млрд евро для Украины на 2027 год. Россия усилила удары, поэтому ранее согласованный заем больше не покрывает нужды, а простых способов найти деньги у Брюсселя нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

На прошлой неделе в конце двухдневного саммита лидеры ЕС заслушали президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал о масштабе нехватки средств.

"Война обойдется в 155 млрд евро в следующем году. И нам нужно по меньшей мере еще 70 млрд евро от вас: на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Это поможет нам сдержать Россию", - сказал Зеленский.

По его словам, дополнительные деньги помогут Украине увеличить производство собственных современных дронов. Они нужны, чтобы остановить продвижение России на фронте, нарушить ее снабжение и ослабить ее военную машину.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии найти способы закрыть этот пробел. Она гораздо больше, чем в Брюсселе рассчитывали.

Почему старого займа не хватает

До сих пор ЕС опирался на ссуду на 90 млрд евро, которую лидеры одобрили в прошлом декабре. Она должна была покрыть две трети финансовых и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы вместе. Остальные должны были предоставить другие союзники.

Еврокомиссия рассчитывала, что война закончится в 2026 году. Москва усилила наступление, в частности дневными ударами, которые должны подорвать и без того слабую экономику Украины.

Киев несколько недель предупреждал, что в следующем году ему нужно еще 32,6 млрд. долларов на бюджет и 45 млрд. долларов на армию. Итого это 78 млрд долларов, или примерно 70 млрд евро. Сначала Брюссель не комментировал эту сумму, но после нескольких раундов технических разговоров согласился с оценкой.

Эти 70 млрд евро будут дополнительно к 45 млрд евро, которые ЕС планирует выплатить по действующему займу, и несколько миллиардов евро из других программ.

В Брюсселе подчеркивают, что это будут "общие усилия" с другими союзниками, в том числе Великобританией, Норвегией, Канадой и Японией.

"Мы всегда говорили, что не можем идти по этому пути самостоятельно. Мы не можем делать все это сами. Поэтому наши партнеры в целом должны активизироваться. Они должны объявить о вкладах и выполнить эти обязательства. Это очень важно", - заявил представитель Еврокомиссии.

Пока неясно, какую часть из 70 млрд евро даст ЕС, ведь предварительное распределение "две трети до одной трети" не сработало. Также неизвестно, как быстро деньги нужны Киеву. Понятно только, что вариантов быстро собрать такую сумму немного.

Дополнительное давление создают споры по поводу следующего долгосрочного бюджета ЕС и подготовка к президентским выборам во Франции. Лидер гонки Марин Ле Пен пообещала прекратить любую помощь Украине.

Какие варианты есть у Брюсселя

Новые долги на рынках. По словам дипломатов и должностных лиц, самый вероятный вариант - снова привлечь общий долг на финансовых рынках, как ЕС уже делает для ссуды на 90 млрд евро. Еврокомиссия может увеличить действующий кредитный механизм и фактически продлить нынешнюю схему.

У Союза стабильный кредитный рейтинг AAA. После пандемии COVID-19 его облигации имеют спрос, а спрос на аукционах часто превышает предложение. К масштабным заимствованиям призвал бывший премьер-министр Италии и глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Однако с декабря финансовая ситуация резко ухудшилась. Стоимость заимствований в мире выросла из-за более дорогой нефти, увеличения государственных долгов и большого спроса на деньги для проектов по искусственному интеллекту.

Больше всего пострадали европейские страны, особенно уже имеющие большие долги. Бельгия теперь занимает под проценты, подобные греческим, а Франция платит больше за Италию.

Поэтому новые долги политически чувствительны и сложны, потому что увеличат сумму процентов. Доходность 10-летних облигаций ЕС выросла с 2,8% в январе до 3,44% в сентябре. Это заметный рост, но меньше, чем на многих других рынках.

В Еврокомиссии заявили, что рост стоимости долга задел весь мир, а относительная позиция ЕС не ухудшилась.

"Мы остаемся очень конкурентным эмитентом", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Если общие заимствования станут главным вариантом, то несколько стран, вероятно, откажутся от участия. Венгрия, Словакия и Чехия уже освобождены от займа на 90 млрд евро. На саммите на прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром они договорились сохранить эту политику.

"Если они (другие страны) хотят предоставить ссуду Украине, они могут это сделать, но по меньшей мере две страны сейчас сообщают, что мы не будем участвовать в этом финансовом механизме. Мы проявляем солидарность другим способом", - сказал Фицо.

Вероятно, в стороне останется и Болгария. Ее новый премьер-министр Румен Радев не раз подвергал критике военную помощь ЕС Украине.

Замороженные российские активы. В последние недели несколько стран снова предложили другой путь - использовать замороженные активы центробанка России. В рамках ЕС их оценивают в 210 млрд. евро.

Дискуссию в августе возобновили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Затем поддержку выразили страны Северной Европы, страны Балтии, Германия и Ирландия.

Это те же государства, которые в прошлом году больше всего настаивали на беспроцентном кредите для Украины за счет этих активов. В большинстве своем они являются крупнейшими двусторонними донорами Украины и считают активы способом справедливо распределить бремя.

Проект провалился из-за сопротивления Бельгии. В депозитарии Euroclear в центре Брюсселя хранится 185 млрд. евро этих активов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупреждал, что использование активов станет конфискацией с катастрофическими последствиями для страны. Он требовал полного совместного покрытия рисков и неограниченных гарантий всех возможных обязательств.

Лидеры испугались перспективы спасать банковскую систему Бельгии и в последний момент выбрали общий долг для займа на 90 млрд евро.

Несмотря на это, сторонники идеи не отказались от нее. Украина постоянно поднимает эту тему. По словам Зеленского, если Европа не использует активы, Россия попытается вернуть их.

По неофициальной информации, США предлагали частично разблокировать активы, чтобы подтолкнуть Россию к мирным переговорам. Европейцы отклонили этот план.

"Главный приоритет - чтобы у России не было возможности позже влиять на дискуссию по этим активам, потому что мы очень четко знаем, что они хотят вернуть эти активы. Это одна из целей России", - сказал Зеленский на прошлой неделе.

Де Вевер остается категорически против. На саммите премьер Бельгии по собственной инициативе взял слово и сообщил коллегам, что его возражения не изменились, отмечает Euronews. Он считает, что деньги должны оставаться заблокированными до конца войны, чтобы предотвратить вмешательство Москвы или Вашингтона.

Чиновники и дипломаты покинули саммит с ощущением, что у активов на этот раз мало шансов. Провал прошлогоднего предложения еще свеж в их памяти. Франция и Италия, чья поддержка была бы решающей, до сих пор считаются сдержанными по отношению к этой идее.

Позиция Бельгии еще более жесткая. Она против не только использования средств, но и переноса их из Euroclear в хранилище, принадлежащее ЕС. Некоторые предлагали такой юридический обходной путь, чтобы выйти из тупика.

"Этот вопрос будет возникать снова и снова. В конце концов он может найти решение. Но я не думаю, что в ближайшее время он будет на повестке дня, например в этом или следующем месяце", - сказала Euronews посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Напомним, что Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ в мире.

По состоянию на конец сентября 2026 года она задолжала Фонду 14,5 млрд долларов, а самым большим должником остается Аргентина с 56,9 млрд долларов.