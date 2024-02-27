Помощь Украине: Франция и Нидерланды поддержали закупку боеприпасов за пределами ЕС

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, которые не являются членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель - эффективность", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, покидая встречу заявил, что его страна согласилась выделить 100 млн евро (109 млн долларов) на реализацию Пражского плана, и выразил надежду, что другие столицы присоединятся к нему.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, хотя не назвал их.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам необходимо преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива - это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Франция и другие страны сопротивляются использованию средств Европейского Союза для закупки боеприпасов за пределами блока. Париж призывает тратить эти деньги на развитие собственной промышленности ЕС.

Парижская конференция по военной помощи Украине

В понедельник, 26 февраля, в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

По итогам конференции, Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставки Украине ракет средней и большой дальности.

В то же время Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить - на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тысяч боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву лишь 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.

По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

О решении проблемы "снарядного голода", где Украине брать боеприпасы и сможет ли Запад обойти Россию - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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