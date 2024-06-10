Украина летом сможет перейти в наступление благодаря помощи США, - сенатор Грэм
Благодаря помощи от США ВСУ этим летом смогут вернуть себе военный импульс на поле боя и перейти в наступление.
Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в программе CBS "Face the Nation".
"Либо мы собираемся помочь Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией для поражения целей внутри России", - сказал он.
Грэм заявил, что из-за задержки помощи от США Украина потеряла темп, но сейчас "есть шанс перезагрузить эту войну", поскольку у Киева есть оружие.
По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. "Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", - добавил Грэм.
Сенатор заявил, что активы Путина надо преледовать по всему миру. "Возьмите деньги из суверенных фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится 300 млрд долларов из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", - сказал он.
Напомним, президент США Джо Байден встретился с президентом Владимиром Зеленским в Нормандии, где мировые лидеры собрались там, чтобы отметить 80-летие высадки союзников во время Второй мировой войны. Байден извинился перед Зеленским за задержку финансирования США войны против России.
Пакет помощи Украине на 61 млрд долларов от США был одобрен только в апреле 2024 года после задержки на полгода.