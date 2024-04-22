Помощь США даст Украине передышку, но для наступления ее недостаточно, - Bloomberg

Многое будет зависеть от того, как скоро помощь США попадет на линию фронта. За шесть месяцев задержки пакета в Конгрессе украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, чем пользуются российские оккупанты.

По словам Николая Белескова, научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований, помощь даст передышку украинской армии, возможность замедлить продвижение РФ, провести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для собственного продвижения Украине нужна дополнительная помощь, что в случае США - сложная перспектива из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше, ведь стратегия Путина заключается в выжидании", - сказал он.

По словам источников издания, Германия на этой неделе будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, по поставкам систем противовоздушной обороны и ее компонентов для Украины.

По словам аналитиков американского Института изучения войны, даже если военные средства США будут доставлены быстро, из-за сложностей с транспортной логистикой, вероятно, помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

"Ситуация на линии фронта, вероятно, будет ухудшаться в течение этого времени, особенно, если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться окном перед поступлением новой помощи США", - сказали аналитики.

Значение помощи США для Украины