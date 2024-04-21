Украина ожидается в значительно улучшенном оперативном положении к июню 2024 года, - ISW

Украина, вероятно, будет в значительно улучшенном оперативном положении к июню 2024 года, несмотря на задержки с прибытием американской помощи по обеспечению безопасности на линию фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По оценкам ISW, российское военное командование, вероятно, рассмотрит существенные изменения в крупномасштабной наступательной операции, которую оно, как ожидается, начнет, в июне, хотя все еще может продолжаться по плану.

Украинские силы, скорее всего, воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы сдержать российские наступательные операции в июне 2024 года. По словам начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, это вероятный месяц, когда российские войска начнут ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.

Российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. Это предположение, вероятно, было неотъемлемой частью оперативного планирования России на это лето.

Российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня для поддержки своих ожидаемых летних наступательных усилий, но, вероятно, делают это, основываясь на предположении, что даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут наступать против украинских сил, у которых нет необходимых средств, артиллерийских и зенитных боеприпасов.

Украина также решает свои собственные кадровые проблемы и, вероятно, продолжит проводить ротацию для отдыха и пополнения подразделений, хотя для того, чтобы эти усилия дали крупномасштабный эффект, потребуется время.

Украинские официальные лица ранее заявляли, что российские силы, скорее всего, продолжат проводить этим летом наступательные операции, направленные на захват оставшейся части Донецкой и Луганской областей, но также могут начать наступательную операцию по захвату Харькова.

Украинские силы с улучшенным материально-техническим обеспечением и личным составом, которые, вероятно, будут удерживать линию фронта в июне 2024 года, подорвут эту оперативную цель одновременных российских наступательных операций на более широком фронте.

Российскому военному командованию, вероятно, придется задуматься о том, осуществимы ли намеченные районы и цели его летних наступательных усилий и достаточны ли нынешние средства концентрации и подготовки российских сил для проведения запланированных наступательных операций с учетом ожидаемого возобновления мер безопасности США. помощь Украине.