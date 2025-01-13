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Украинцы могут менять получателя льготы на оплату коммунальных услуг: почему это важно

Понедельник 13 января 2025 16:09
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Украинцы могут менять получателя льготы на оплату коммунальных услуг: почему это важно Фото: Льготы на оплату коммунальных услуг (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине изменили правила предоставления льгот. Изменения касаются случаев, когда человек, на которого были оформлены льготы попал в плен или пропал без вести. Теперь льготы смогут получать родственники таких людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

13 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление № 1420). Нововведения касаются случаев, когда льготник, внесенный в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попал в плен государства-агрессора или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Согласно принятым изменениям, льготы могут получать члены семьи льготника, которые фактически проживают по адресу, где предоставляются льготы. Для этого необходимо подать:

  • заявление в произвольной форме,
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Документы можно подать через:

  • сервисные центры Пенсионного фонда Украины,
  • органы местного самоуправления или ЦПАУ,
  • вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,
  • почтовое отправление в орган Пенсионного фонда.

Перечисление средств осуществляется с месяца, следующего за месяцем обращения, на банковский счет члена семьи льготника. Подробные правила предоставления льгот определены Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 373.

Напомним, в Украине отдельные категории граждан могут получить льготы на оплату коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа. Размер скидки зависит от статуса: участники боевых действий получают 75% скидки, участники войны - 50%, лица с инвалидностью вследствие войны - 100%, члены семей погибших - 50%. Льготы распространяются на оплату газа, электроэнергии, горячей воды, отопления, водоснабжения, вывоза мусора и управления многоквартирным домом.

Также РБК-Украина рассказывало, могут ли в Украине списать долги за жилищно-коммунальные услуги.

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