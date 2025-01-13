Украинцы могут менять получателя льготы на оплату коммунальных услуг: почему это важно

В Украине изменили правила предоставления льгот. Изменения касаются случаев, когда человек, на которого были оформлены льготы попал в плен или пропал без вести. Теперь льготы смогут получать родственники таких людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

13 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины утвердил изменения в порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление № 1420). Нововведения касаются случаев, когда льготник, внесенный в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попал в плен государства-агрессора или пропал без вести при особых обстоятельствах.

Согласно принятым изменениям, льготы могут получать члены семьи льготника, которые фактически проживают по адресу, где предоставляются льготы. Для этого необходимо подать:

заявление в произвольной форме,

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Документы можно подать через:

сервисные центры Пенсионного фонда Украины,

органы местного самоуправления или ЦПАУ,

вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

почтовое отправление в орган Пенсионного фонда.

Перечисление средств осуществляется с месяца, следующего за месяцем обращения, на банковский счет члена семьи льготника. Подробные правила предоставления льгот определены Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 373.