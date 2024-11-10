Льготы на оплату коммуналки: кто может получить 50% и 75% скидки

Фото: некоторые украинцы могут получить скидки на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Некоторые украинцы могут получить льготы на оплату коммунальных услуг. Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Кто может получить скидки на оплату коммуналки: участники боевых действий - 75% скидки;

участники войны - 50%;

лица с инвалидностью в результате войны - 100% скидки;

члены семей погибших - 50% скидки. Льготы распространяются на оплату поставки и распределения газа, электроэнергии, поставки горячей воды, отопления, управления многоквартирным домом, водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора. Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Для получения льготы следует обратиться в Пенсионный фонд или направить заявку по почте. Кроме того, заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются в исполнительных органах местных властей и ЦПАУ. Подать заявку на оформление льгот можно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда.