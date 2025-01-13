Українці можуть змінювати отримувача пільги на оплату комуналки: чому це важливо

В Україні змінили правила надання пільг. Зміни стосуються випадків, коли людина, на яку були оформлені пільги потрапила в полон або зникла безвісти. Тепер пільги зможуть отримувати родичі таких людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду України (ПФУ).

13 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (постанова № 1420). Нововведення стосуються випадків, коли пільговик, внесений до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон держави-агресора або зник безвісти за особливих обставин.

Згідно з ухваленими змінами, пільги можуть отримувати члени сім’ї пільговика, які фактично проживають за адресою, де надаються пільги. Для цього необхідно подати:

заяву у довільній формі,

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Документи можна подати через:

сервісні центри Пенсійного фонду України,

органи місцевого самоврядування або ЦНАП,

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,

поштове відправлення до органу Пенсійного фонду.

Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення, на банківський рахунок члена сім’ї пільговика. Детальні правила надання пільг визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.