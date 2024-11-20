Могут ли украинцам "списать" долги за коммуналку: объяснение адвоката

Украинцы обязаны платить за жилищно-коммунальные услуги даже во время действия военного положения, иначе их поставщики по решению суда могут принудительно взыскать задолженность.

РБК-Украина расспросило главу Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко о том, могут ли украинцам "списать" задолженность за коммуналку.

Можно ли "списать" долги за коммуналку

"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списания долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, в случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по оплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд", – говорит Даниленко.

Законными основаниями для обжалования задолженности может быть некорректное начисление за потребленные услуги, например, если поставщик неправильно учел фактическую площадь жилья потребителя и т.п. Или когда долг возник из-за предыдущих собственников жилья, а также когда потребителя официально признали банкротом или когда долг перед поставщиком существует более трех лет.

"Распространенная ситуация, когда в квартире потребителя установлен счетчик на горячую воду, а долг начислен поставщиком услуг по общедомовому. В таких случаях, как правило, суд признает незаконными действия поставщика услуг и обязывает его сделать перерасчет потребителю", – отмечает адвокат.

Если должник готов платить, но у него нет денег, чтобы погасить долг полностью, он может обратиться к поставщику услуги и заключить договор реструктуризации.

"В рамках условий договора сумма делится на части, которые вносятся по оговоренному графику ежемесячно. Продолжительность выплаты долга составляет до пяти лет – это зависит от суммы долга и платежеспособности должника", – объясняет эксперт.

Какие преимущества и недостатки реструктуризации

"Реструктуризация с одной стороны, это хорошая возможность для населения, попавшего в сложные финансовые обстоятельства, доказать свой социальный статус для получения жилищной субсидии, но при условии незначительной суммы задолженности и отсутствия долгов, срок исковой давности которых уже истек", – говорит Даниленко.

Также реструктуризация позволит избежать судебной волокиты, с соответствующими негативными последствиями, а именно:

принудительное взыскание долга

арест имущества и его принудительная реализация

ограничение выезда за пределы Украины

дополнительные финансовые затраты (оплата судебного и исполнительного сбора, взысканных услуг на юридическую помощь и т.п.)

"Однако с другой стороны, если у заявителя на субсидию существует наличие долга за коммунальные услуги, которому более трех лет, поставщик услуг может диктовать должнику свои условия, держа его "на крючке", – говорит эксперт.

По словам Даниленко, мотивируясь безысходностью должника, что без заключения такого договора должник не имеет шансов на получение гарантированной государственной помощи на оплату коммунальных услуг, поставщик услуг может потребовать погашения полной суммы существующей или несуществующей задолженности за весь период предоставления услуг, и даже суммы долга, срок исковой давности для взыскания которой в судебном порядке уже истек.

"Если поставщик услуг обратится в суд о взыскании задолженности с должника за период, превышающий 3 года, то в случае подачи заявления должником в суд о применении срока исковой давности, такой долг будет взыскан только в пределах последних 3 лет, если исковая давность не прерывалась частичными погашениями или не был заключен договор реструктуризации", – объясняет Даниленко.

Отметим также, что во время действия военного положения запрещено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, возникшая после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией.