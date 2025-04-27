Помощь больше не долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения о недрах
Украина и США договорились, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее предоставленная американская помощь. В частности, ранее президент США Дональд Трамп настаивал, чтобы Киев вернул деньги.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические должности", - пишет Шмыгаль.
Он сообщил, что над документом работают юридические команды и есть хороший прогресс. В частности, определены четкие красные линии.
"Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль добавил, что стороны имеют важную договоренность - Украина не должна будет возвращать средства за военную помощь, которую предоставляли США.
"Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", - резюмировал премьер.
Почему вопрос компенсации помощи является ключевым моментом сделки
Напомним, в февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с начала полномасштабной войны выделил Киеву более 300 млрд долларов. После он неоднократно говорил, что эти деньги должны быть возвращены. В частности, такой пункт предусматривался с сделке о недрах и был одним из ключевых, вокруг которого шли споры.
Более того, никакой помощи в размере 300 млрд долларов даже не было. 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вся стоимость оружия, которое было использовано за время полномасштабной войны - составляет 320 млрд долларов. Из них 120 млрд долларов Украина обеспечила самостоятельно, а еще 200 совместно предоставили США и ЕС.
Причем Зеленский уточнил, что конкретно от Соединенных Штатов было предоставлено 67 млрд долларов в качестве военной помощи, а в качестве финансовой - 31,5 млрд долларов.
Кроме того, в прошлом месяце глава государства заявил, что Украина не будет признавать долгом военную помощь со стороны США.
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