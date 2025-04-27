Допомога більше не борг? Україна і США погодили ключовий момент угоди про надра

Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана американська допомога. Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп наполягав, щоб Київ повернув кошти.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні посади", - пише Шмигаль. Він поінформував, що над документом працюють юридичні команди та є хороший прогрес. Зокрема, визначено чіткі червоні лінії. "Головне - чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом", - йдеться у повідомленні. Також Шмигаль додав, що сторони мають важливу домовленість - Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, яку надавали США. "Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - резюмував прем'єр.