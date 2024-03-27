RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пособие по безработице в Украине. От чего зависит размер и как вычисляется

Иллюстративное фото: деньги (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, как общего, так и в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу регистрации лица как безработного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

"Застрахованным лицам, признанным в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее семи месяцев", - говорится в сообщении.

Для таких лиц пособие по безработице определяется в процентах к их средней заработной плате (доходу), в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории лиц:

  • до 3 лет – 50%;
  • от 3 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 12 лет – 60%;
  • от 12 до 18 лет – 65%;
  • от 18 до 24 лет – 70%;
  • от 24 до 30 лет – 75%;
  • свыше 30 лет – 80%.

Для лица, страховой стаж которого составляет не менее 15 лет и в течение 15 лет не получал пособия по безработице, при определении размера выплат проценты к средней заработной плате (доходу) увеличиваются на 10 процентных пунктов.

Официальная и реальная безработица

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет – 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн. человек.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы получат 2500 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд Украины