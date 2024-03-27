Допомога по безробіттю в Україні. Від чого залежить розмір та як вираховується

"Застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців", - сказано у повідомленні.

Для таких осіб допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

до 3 років - 50%;

від 3 до 6 років - 55%;

від 6 до 12 років - 60%;

від 12 до 18 років - 65%;

від 18 до 24 років - 70%;

від 24 до 30 років - 75%;

понад 30 років - 80%.

Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру виплат відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Офіційне та реальне безробіття

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років - 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

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