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Помогали избежать мобилизации. В Киеве разоблачили чиновников ВВК и военкомата

Фото: СБУ разоблачила в Киеве чиновников ВВК и военкомата (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве врачей и сотрудников военкомата на коррупционной схеме уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили заведующую отделением одного из диагностических медцентров столицы и должностную должность местного военкомата. По взятке они "помогали" военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов о здоровье.

Для этого чиновник медцентра направляла своим сообщникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла 11 тысяч долларов с одного "пациента".

Полученные суммы фигуранты распределяли между собой. Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого как посредника.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным.

 

Фото: в Киеве разоблачили чиновников ВВК и военкомата на коррупционной схеме (ssu.gov.ua)

На основании собранных доказательств должностным лицам диагностического медцентра и военкомата, а также их посреднику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы, в частности, руководство военкоматов и военных медкомиссий, фигурирующих в деле. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.

 

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