Допомагали уникнути мобілізації. У Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату

Служба безпеки України викрила у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці викрили завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За хабарі вони "допомагали" військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.
Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Вартість таких "послуг" становила 11 тисяч доларів з одного "пацієнта".
Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.
У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки та документи із доказами злочинних дій.
Фото: у Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату на корупційній схемі (ssu.gov.ua)
На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Ухилення від мобілізації
Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.
При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.
В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.
Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.
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