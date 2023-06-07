Помогала оккупантам и оправдывала вторжение РФ. В Германии суд оштрафовал россиянку

Окружной суд Кельна, Германия, осудил россиянку Елену Колбасникову и обязал ее выплатить штраф в размере 900 евро по статье об оправдании преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Ранее россиянка оправдывала вторжение РФ в Украину. В частности, она заявила, что Россия "не агрессор, а помогает закончить войну в Украине".

28 марта прокуратура Германии провела обыск в ее доме. Ведомство искало в Кельне доказательства нарушения санкций и одобрения преступлений. Колбасникова также неоднократно организовывала в Германии акции в поддержку оккупационных войск РФ.

Кроме того, Колбасникова и ее партнер Макс Шлунд собирали средства на покупку оборудования российским военным. На них были приобретены портативные рации, наушники и телефоны. Санкции Евросоюза запрещают поставку и финансирование закупок определенных товаров для российских военных. За нарушение санкций Колбасниковой грозит до пяти лет лишения свободы.

Колбасникова создала новое объединение прокремлевских активистов

Ранее мы писали, что немецкие правоохранители провели обыски у прокремлевских активистов, которые, вероятно, собирали деньги для российской армии. Ордер на обыск был выдан судом по адресу супругов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда.

Позже стало известно, что россиянка Елена Колбасникова создала новое прокремлевское движение в Германии. Женщину уже судят за одобрение и поддержку войны РФ против Украины.

Новое прокремлевское движение называется "Пробуждение мира, солидарности, справедливости". Его создали вечером 6 мая, после того как три его соучредителя принимали участие в пророссийских демонстрациях в Германии.