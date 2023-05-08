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Несмотря на суд за поддержку войны. Россиянка в Германии создала новое прокремлевское движение

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Германия, Понедельник 08 мая 2023 17:54
Несмотря на суд за поддержку войны. Россиянка в Германии создала новое прокремлевское движение Фото: Елена Колбасникова (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянка Елена Колбасникова создала новое прокремлевское движение в Германии. Женщину уже судят за одобрение и поддержку войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Колбасникова объединилась с правыми радикалами для создания нового движения. Речь идет о союзе с политиками Маркусом Байзихтом и Андре Поггенбургом.

Новое прокремлевское движение называется "Пробуждение мира, солидарности, справедливости". Его создали вечером 6 мая, после того как три его соучредителя принимали участие в пророссийских демонстрациях в Германии.

Женщина заявила, что намерена расширить деятельность своей организации "Мост дружбы между Россией и Германией" и будет привлекать туда этнических немцев. По ее словам, новое движение должно способствовать "установлению мира между Россией и Германией".

Колбасникова организовала в 2022 году автопробеги в Германии в поддержку РФ, ей грозит до трех лет лишения свободы за одобрение агрессивной войны России против Украины.

Маркус Байзихт – бывший лидер праворадикальных партий Pro Köln и Pro NRW, которые решением Федерального конституционного суда Германии были признаны антиконституционными.

Андре Поггенбург был лидером правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальте и соучредителем националистического крыла АдГ. Его исключили из партии за радикальные правые выражения.

Ранее сообщалось, что в Германии суд рассмотрит дело россиянки Елены Колбасниковой, открыто поддержавшей войну против Украины. Ей может грозить тюремный срок.

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