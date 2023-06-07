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Допомагала окупантам та виправдовувала вторгнення РФ. У Німеччині суд оштрафував росіянку

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Берлін, Середа 07 червня 2023 02:23
Допомагала окупантам та виправдовувала вторгнення РФ. У Німеччині суд оштрафував росіянку Фото: німецький суд оштрафував росіянку за допомогу армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окружний суд Кельна, Німеччина, засудив росіянку Олену Колбасникову та зобов'язав її виплатити штраф у розмірі 900 євро за статтею про виправдання злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Раніше росіянка виправдовувала вторгнення РФ до України. Зокрема вона заявила, що Росія "не агресор, а допомагає закінчити війну в Україні".

28 березня прокуратура Німеччини провела обшук у її будинку. Відомство шукало у Кельні докази порушення санкцій та схвалення злочинів. Ковбасникова також неодноразово організовувала у Німеччині акції на підтримку окупаційних військ РФ.

Крім того, Колбаснікова та її партнер Макс Шлунд збирали кошти на купівлю обладнання російським військовим. На них було придбано портативні рації, навушники та телефони. Санкції Євросоюзу забороняють постачання та фінансування закупівель певних товарів для російських військових. За порушення санкцій Колбасникова загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Ковбасникова створила нове об'єднання прокремлівських активістів

Раніше ми писали, що німецькі правоохоронці провели обшуки у прокремлівських активістів, які, мабуть, збирали гроші для російської армії. Ордер на обшук було видано судом за адресою подружжя Олени Колбасникової та Макса Шлунда.

Пізніше стало відомо, що росіянка Олена Колбаснікова створила новий прокремлівський рух у Німеччині. Жінку вже судять за схвалення та підтримку війни РФ проти України.

Новий прокремлівський рух називається "Пробудження миру, солідарності, справедливості". Його створили ввечері 6 травня, після того, як три його співзасновники брали участь у проросійських демонстраціях у Німеччині.

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Суд Кельн
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