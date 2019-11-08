Додаткового капіталу потребують 11 банків, - НБУ

З 29 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України, 11 потребують докапіталізації на загальну суму 35,2 млрд грн. Про це сказала сьогодні на прес-брифінгу перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадала Рожкова, НБУ щороку проводить стрес-тестування банків. "Приємно, що все менше і менше сюрпризів", - сказала вона, зазначивши, що банки виконали велику роботу і результати вийшли добрими.

Заступник глави НБУ розповіла, що оцінка стійкості складається з двох етапів. Перше - це оцінка якості активів на початок року. Після цього - безпосереднє стрес-тестування. У 2019 роді до переліку банків для тестування включили банки, які активно займаються споживчим кредитуванням.

"Мета стрес-тесту полягає в тому, щоб оцінити, наскільки у банків вистачає запасу власного капіталу на випадок кризи. Кризовий сценарій досить жорсткий ... Ми спиралися на статистику, яку маємо досвіду двох попередніх криз. Це дуже жорсткий, але певною мірою вірогідний сценарій ", - сказала вона.

Як уточнила Рожкова, докапіталізація на 35,2 млрд грн необхідна 11 банкам за підсумками оцінки за базовим макроекономічним сценарієм. За несприятливим макроекономічним сценарієм 18 банків потребують докапіталізації на 73,8 млрд грн.

Нагадаємо, що з 24 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України в 2018 році, вісім потребували докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк почав стрес-тестування банків 29, перелік яких був визначений в лютому поточного року. Очікувалося, що кількість банків, які потребують вливання капіталу за базовим і негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

Зазначимо, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків - на один менше, ніж на початку року. При цьому станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84).