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НБУ почав стрес-тестування 29 банків

Новини » Економіка    11.05.2019 - 15:29
НБУ почав стрес-тестування 29 банків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк прогнозує покращення результатів у порівнянні з минулим роком

Національний банк розпочав стрес-тестування 29 банків, перелік яких був визначений в лютому поточного року. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

Як зазначається в огляді, за попередніми оцінками, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

Також НБУ розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків - опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Крім того, у НБУ зазначили, що до кінця 2019 року банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%. Він стане обов’язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли розпочнеться перший етап запровадження буфера консервації капіталу. Надалі розмір буфера щороку поетапно збільшуватиметься, поки не досягне 2,5% від 1 січня 2023 року.

"Формування відповідного буфера забезпечить створення банками запасу капіталу понад мінімальні вимоги. У майбутньому це дасть можливість поглинати можливі втрати, що можуть виникати в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 24 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України у 2018 році, вісім потребували докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.

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