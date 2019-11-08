В дополнительном капитале нуждаются 11 банков, - НБУ

Из 29 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины, 11 нуждаются в докапитализации на общую сумму 35,2 млрд грн. Об этом сказала сегодня на пресс-брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнила Рожкова, НБУ каждый год проводит стресс-тестирование банков. "Приятно, что все меньше и меньше сюрпризов", - сказала она, отметив, что банки проделали большую работу и результаты прошли хорошо.

Заместитель главы НБУ рассказала, что оценка устойчивости состоит из двух этапов. Первое - это оценка качества активов на начало года. После этого - непосредственное стресс-тестирование. В 2019 году в перечень банков для тестирования включили банки, которые активно занимаются потребительским кредитованием.

"Цель стресс-теста состоит в том, чтобы оценить, насколько у банков хватает запаса собственного капитала на случай кризиса. Кризисный сценарий достаточно жесткий… Мы опирались на статистику, которую имеем опыту двух предыдущих кризисов. Это очень жесткий, но в определенной степени вероятный сценарий", - сказала она.

Как уточнила Рожкова, докапитализация на 35,2 млрд грн необходима 11 банкам по итогам оценки по базовому макроэкономическому сценарию. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию 18 банков нуждаются в докапитализации на 73,8 млрд грн.

Напомним, что из 24 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины в 2018 году, восемь нуждались в докапитализации на общую сумму 6,1 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк начал стресс-тестирование 29 банков, перечень которых был определен в феврале текущего года. Ожидалось, что количество банков, которые потребуют вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с предыдущим годом.

Отметим, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков - на один меньше, чем в начале года. При этом по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84).