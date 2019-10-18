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НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Новини » Економіка    18.10.2019 - 15:17
НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

З великим відривом лідирують державні банки

За станом на 1 жовтня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, і це число не змінилося в порівнянні з минулим кварталом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної звітності Національного банку.

Кількість діючих структурних підрозділів за третій квартал 2019 року скоротилося на 64 - з 8269 до 8205 відділень.

Найбільше відділень, як і раніше, в державних "Ощадбанку" (2471) і "ПриватБанку" (1974). Далі з великим відривом йдуть приватні "Райффайзен Банк Аваль" (496) та "УкрСиббанк" (291). На п'ятому місці - державний "Укргазбанк" (248).

Банківські відділення:

НБУ оновив рейтинг банків за кількістю відділень

Затверджені: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків. Кількість діючих структурних підрозділів за другий квартал 2019 року скоротилося на 180 - з 8449 до 8269 відділень

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

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