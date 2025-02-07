Какие доплаты на самом деле будут получать учителя в Украине: точные суммы

С 2025 года учителя будут получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда, известную как "учительская тысяча". Однако эта выплата не уменьшит доплату к минимальной заработной плате, которую получают педагоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

С 1 января 2025 года учителя получают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда, так называемую "учительскую тысячу", в размере 1300 гривен (1000 гривен после налогообложения).

С 1 сентября эта сумма возрастет до 2600 гривен (2000 гривен после налогообложения). Однако, важно отметить, что выплата этой доплаты не повлияет на размер доплаты к минимальной заработной плате для педагогов.

Кабмин принял постановление от 27 декабря 2024 года, которым было изменено название доплаты "за особые условия работы" на "за работу в неблагоприятных условиях труда".

Одним из важных нововведений стало уточнение, что эта доплата не учитывается при расчете минимальной заработной платы работника, то есть она начисляется сверх основной зарплаты.

Так, если месячная заработная плата работника не достигает законодательно определенного минимума (8000 гривен на февраль 2025 года), работодатель обязан осуществить доплату до минимальной заработной платы.

Однако "учительская тысяча" не учитывается при расчете этой доплаты, что гарантирует сохранение минимального уровня зарплаты для педагогов.

Доплата до минимальной заработной платы остается на том же уровне, даже если учитель получает "учительскую тысячу". Все эти доплаты выплачиваются дополнительно к основной зарплате, обеспечивая повышение дохода педагогов.

В качестве примера, для учителя без категории и стажа, который работает на минимальной нагрузке (18 часов в неделю), месячная заработная плата без учета дополнительных доплат составит 7269,57 гривны.

В таком случае ему начисляют доплату до минимальной зарплаты в размере 730,43 гривен, а после введения "учительской тысячи" начисленная заработная плата составит 9300 гривен (8000 гривен + 1300 гривен доплаты).

Эти изменения были также подтверждены в письме Министерства образования и науки от 31 декабря 2024 года, разъясняющем порядок начисления доплат согласно постановлению Кабмина от 8 ноября 2024 года.