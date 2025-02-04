Учительская тысяча: в МОН разъяснили, кто и как может получить в 2025 году
Украинские педагоги с января 2025 года начали получать обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Минимальный размер доплаты составляет 1300 гривен (до уплаты налогов), независимо от педагогической нагрузки и формата работы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Согласно инициативе Президента Украины и решению правительства, педагоги учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности будут получать:
- 1000 гривен ежемесячно (1300 гривен до уплаты налогов) с 1 января 2025 года,
- 2000 гривен ежемесячно (2600 гривен до уплаты налогов) с 1 сентября 2025 года.
Доплата является гарантированной для всех педагогов, а для тех, кто имеет нагрузку сверх ставки, она начисляется пропорционально.
Постановление Кабинета Министров Украины № 1286 регулирует эти выплаты, которые будут действовать до конца военного положения. После его отмены доплаты будут продолжаться до конца того календарного года, в котором военное положение будет прекращено.
Распределение финансирования осуществляется на основе данных, представленных территориальными общинами. Министерство образования и науки уже провело совещания с громадами о порядке использования средств, и эта работа продолжается.
Напомним, в начале января 2025 года МОН внесло изменения в правила начисления ежемесячной доплаты педагогам за работу в неблагоприятных условиях, известной как "учительская тысяча". Отныне ее размер будет определяться в соответствии с объемом учебной нагрузки каждого учителя.
РБК-Украина писало, что в конце декабря 2024 года Кабмин распределил субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие нынешнего года для выплаты "учительской тысячи".
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