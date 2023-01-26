Донорська платформа по відновленню України розпочала роботу, - Єврокомісія

У четвер, 26 січня, розпочала свою роботу міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.

"Це дозволить забезпечити тісну координацію міжнародних донорів та міжнародних фінансових організацій та забезпечить узгоджене, прозоре та підзвітне надання підтримки (Україні)", - йдеться у комюніке.

У документі повідомляється, що перше засідання цієї донорської структури, яке відбулося у форматі відеоконференції, зібрало високопоставлених представників України, ЄС, країн G7. Також були присутні фінансові інституції, такі як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

"Згодом до платформи зможуть приєднатися й інші донори", - зазначають у Єврокомісії.

У комюніке нагадується, що на сьогодні ЄС, його держави-члени та європейські фінансові інститути надали Україні до 49 млрд євро у вигляді фінансової, бюджетної, надзвичайної, гуманітарної та військової допомоги.