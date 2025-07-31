Дочь Келлога об ударе по Киеву: это ответ Путина на дедлайн Трампа

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, прокомментировала массированный удар по Киеву 31 июля. Она заявила, что Россия испытывает решимость США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меган Моббс в X (Twitter).

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не имеем права показать слабость", - написала она.

Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию американских военных, воевавших на стороне Украины.

Напомним, что Моббс 6 июня во время массированной атаки РФ на Украину обращалась к отцу Киту Келлогу. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Также стоит добавить, что американский президент Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный дедлайн, который он ранее установил для российского диктатора Путина для достижения мирного соглашения по Украине.

Трамп 29 июля заявил, что выделил Путину 10 дней для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Иначе Россию ждут пошлины и другие меры.