ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дочь Келлога об ударе по Киеву: это ответ Путина на дедлайн Трампа

Киев, Четверг 31 июля 2025 01:58
UA EN RU
Дочь Келлога об ударе по Киеву: это ответ Путина на дедлайн Трампа Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, прокомментировала массированный удар по Киеву 31 июля. Она заявила, что Россия испытывает решимость США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меган Моббс в X (Twitter).

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не имеем права показать слабость", - написала она.

Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию американских военных, воевавших на стороне Украины.

Напомним, что Моббс 6 июня во время массированной атаки РФ на Украину обращалась к отцу Киту Келлогу. Она заявила, что россияне не хотят мира.

Также стоит добавить, что американский президент Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный дедлайн, который он ранее установил для российского диктатора Путина для достижения мирного соглашения по Украине.

Трамп 29 июля заявил, что выделил Путину 10 дней для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Иначе Россию ждут пошлины и другие меры.

Удар по Киеву

В ночь на 31 июля российские дроны массированно атакуют Киев. В столице слышали взрывы, работала ПВО.

Больше всего пострадал Соломенский район. Там возникли пожары, в том числе в жилых домах, есть пострадавшие. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Соединенные Штаты Америки Украина Кит Келлог Война в Украине
Новости
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции