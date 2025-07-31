Донька Келлога про удар по Києву: це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меган Моббс в X (Twitter).

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість", - написала вона.

Меган Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України.

Нагадаємо, що Моббс 6 червня під час масованої атаки РФ на Україну зверталася до батька Кіта Келлога. Вона заявила, що росіяни не хочуть миру.

Також варто додати, що американський президент Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний дедлайн, який він раніше встановив для російського диктатора Путіна для досягнення мирної угоди щодо України.

Трамп 29 липня заявив, що виділив Путіну 10 днів для того, щоб укласти мирну угоду з Україною. Інакше на Росію чекають мита та інші заходи.