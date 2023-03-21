В Донецке виднеется дым: советник мэра Мариуполя заявил о ликвидации оккупантов

Сегодня, 21 марта, днем в одном из районов временно оккупированного Донецка виднеется дым. Там могли ликвидировать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"В Донецке снова не договорились об избрании папы. В процессе раздумий принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество оккупантов", - написал он.

При этом в местных Telegram-каналах утверждают, что дым поднялся в Петровском районе города.