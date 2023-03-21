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В Донецке виднеется дым: советник мэра Мариуполя заявил о ликвидации оккупантов

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Донецк, Вторник 21 марта 2023 16:21
В Донецке виднеется дым: советник мэра Мариуполя заявил о ликвидации оккупантов Иллюстративное фото: в Донецке виднеется дым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 марта, днем в одном из районов временно оккупированного Донецка виднеется дым. Там могли ликвидировать оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Донецке снова не договорились об избрании папы. В процессе раздумий принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество оккупантов", - написал он.

При этом в местных Telegram-каналах утверждают, что дым поднялся в Петровском районе города.

Напомним, вчера, 20 марта, на севере временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Позже в Главном управлении разведки рассказали, что в результате инцидента были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр".

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