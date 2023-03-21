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У Донецьку видніється дим: радник мера Маріуполя заявив про ліквідацію окупантів

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Донецьк, Вівторок 21 березня 2023 16:21
У Донецьку видніється дим: радник мера Маріуполя заявив про ліквідацію окупантів Ілюстративне фото: у Донецьку видніється дим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 21 березня, вдень в одному з районів тимчасово окупованого Донецька видніється дим. Там могли ліквідувати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"У Донецьку знову не домовилися про обрання папи. У процесі роздумів принесли в жертву не лише боєкомплект, а й певну кількість окупантів", - написав він.

При цьому у місцевих Telegram-каналах стверджують, що дим піднявся у Петровському районі міста.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Пізніше у Головному управлінні розвідки розповіли, що внаслідок інциденту було знищено російські крилаті ракети "Калібр".

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