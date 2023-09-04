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В центре Донецка взрывы: какие районы под обстрелом (видео)

Донецк, Понедельник 04 сентября 2023 14:54
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В центре Донецка взрывы: какие районы под обстрелом (видео) Фото: временно оккупированный Донецк снова попал под обстрел 4 сентября (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталия Гурковская

Взрывы в Донецке произошли в понедельник, 4 сентября. Атакован центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина.

"Продолжается хаотичный обстрел центра Донецка. В зоне риска район парка кованых фигур, "Изумруда", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, под обстрелом оказались Ворошиловский и Киевский районы.

"В результате обстрела возле многоквартирного дома по пр. Мира (Ворошиловский район, - ред.) горит автомобиль", - добавил гауляйтер.

В сети уже публикуют видео с места обстрела.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк постоянно находится под обстрелами. Оккупанты сами атакуют город. Например, недавно из-за атаки Донецка, который захвачен российскими войсками с 2014 года, пострадали более 10 человек, а 6-летняя девочка погибла.

Напомним, 23 августа взрывы прогремели в центре города, а 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

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Донецк
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