В Донецке сильный пожар: в сети пишут о "прилете" по базе оккупантов

Масштабный пожар вспыхнул в оккупированном Донецке 16 декабря. В сети пишут о возможном "прилете" по базе россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул в Буденновском районе Донецка. Жители публикуют в сети черный дым, который виден с разных точек города.

Некоторые украинские Telegram-каналы пишут, что в Донецке якобы "прилет" по базе российских захватчиков. Однако подтверждения этому нет.

В свою очередь пропагандистские паблики не комментируют причины пожара. Некоторые пишут, что это якобы бытовой пожар.

Добавим, что Донецк захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

"Прилет" в Донецке

Напомним, вчера вечером в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.

Российские СМИ фактически подтвердили информацию. Они опубликовали кадры с места происшествия. На опубликованных фото заметно, что пожар был достаточно мощным.