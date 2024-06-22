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В Донецке гремят взрывы

Донецк, Суббота 22 июня 2024 10:30
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В Донецке гремят взрывы Фото: в Донецке гремят взрывы 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 22 июня, в Донецке гремят взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "мэра" Донецка Алексея Кулемзина, соцсети.

"В Донецке снова шумно! Не покидайте укрытий, обстрелы могут повториться!", - написал Кулемзин.

В местных Telegram-каналах публикуют кадры с Донецка, на которых действительно слышны звуки взрывов.

Взрывы в Донецке

Российские войска оккупировали Донецк в 2014 году. С того времени здесь постоянно происходят взрывы. Часто захватчики сами обстреливают город, обвиняя в них украинские Силы обороны.

Например, Донецк оказался под обстрелом 21 января. Под ударом был рынок на крупном жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе.

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