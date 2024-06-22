У Донецьку гримлять вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна, соцмережі.

У місцевих Telegram-каналах публікують кадри з Донецька, на яких справді чути звуки вибухів.

"У Донецьку знову галасливо! Не залишайте укриттів, обстріли можуть повторитися!" - написав Кулемзін.

Вибухи у Донецьку

Російські війська окупували Донецьк у 2014 році. З того часу тут постійно трапляються вибухи. Часто загарбники самі обстрілюють місто, звинувачуючи у них українські Сили оборони.

Наприклад, Донецьк опинився під обстрілом 21 січня. Під ударом був ринок на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі.

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