Из Донецкой области эвакуировали еще 150 детей

Из-за ночных обстрелов Донетчины с линии фронта эвакуировали еще 384 человека, среди которых 150 детей. Российские войска за сутки 16 раз атаковали населенные пункты области, нанося разрушения жилым домам и инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой военной администрации Вадима Филашкина .

По информации главы Донецкой областной военной администрации, ситуация по области по состоянию на утро 26 октября остается напряженной.

Краматорский район:

в Славянске повреждены многоэтажка, магазин, кафе и авто;

в Краматорской громаде получили повреждения дом и местная инфраструктура;

в Спасско-Михайловке Новодонецкой громады пострадало 5 домов.

в Дружковке поврежден автомобиль;

в Константиновке в результате обстрелов погибли 3 человека, 1 получил ранения. Повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.

Бахмутский район:

в Северске погиб 1 человек, повреждены 10 домов.

Фото: россияне бьют по Донецкой области (facebook.com/vadym.filashkin)

Всего в течение суток российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Для безопасности гражданского населения были эвакуированы 384 человека, среди которых 150 детей.

Власти области призывают жителей оставаться в безопасных местах и соблюдать правила поведения во время обстрелов.