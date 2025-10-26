З Донецької області евакуювали ще 150 дітей

Через нічні обстріли Донеччини з лінії фронту евакуювали ще 384 особи, серед яких 150 дітей. Російські війська за добу 16 разів атакували населені пункти області, завдаючи руйнувань житловим будинкам та інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Влада області закликає мешканців залишатися у безпечних місцях та дотримуватися правил поведінки під час обстрілів.

Загалом протягом доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Для безпеки цивільного населення було евакуйовано 384 особи, серед яких 150 дітей.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації, ситуація по області станом на ранок 26 жовтня залишається напруженою.

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, що жителі Донецької області можуть безкоштовно евакуюватись до територіальних громад Волинської області.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Координаційного штабу ще з 02 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донецької області до Волинської області.

