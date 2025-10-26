ua en ru
З Донецької області евакуювали ще 150 дітей

Донецька область, Неділя 26 жовтня 2025 11:34
UA EN RU
З Донецької області евакуювали ще 150 дітей Фото: з Донеччини евакуювали ще 150 дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через нічні обстріли Донеччини з лінії фронту евакуювали ще 384 особи, серед яких 150 дітей. Російські війська за добу 16 разів атакували населені пункти області, завдаючи руйнувань житловим будинкам та інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації, ситуація по області станом на ранок 26 жовтня залишається напруженою.

Краматорський район:

  • у Слов’янську пошкоджено багатоповерхівку, крамницю, кав’ярню та авто;
  • у Краматорській громаді зазнали пошкоджень будинок і місцева інфраструктура;
  • у Спасько-Михайлівці Новодонецької громади постраждало 5 будинків.
  • у Дружківці пошкоджено автомобіль;
  • у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули 3 людини, 1 отримала поранення. Пошкоджено 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Бахмутський район:

  • у Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 10 будинків.

На зображенні може бути: вогонь

Фото: росіяни б'ють по Донецькій області (facebook.com/vadym.filashkin)

Загалом протягом доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Для безпеки цивільного населення було евакуйовано 384 особи, серед яких 150 дітей.

Влада області закликає мешканців залишатися у безпечних місцях та дотримуватися правил поведінки під час обстрілів.

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, що жителі Донецької області можуть безкоштовно евакуюватись до територіальних громад Волинської області.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Координаційного штабу ще з 02 травня 2024 року почалась обов’язкова евакуація жителів Донецької області до Волинської області.

Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Більше про те, де в Україні оголошено обов'язкову евакуацію та куди везуть переселенців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

