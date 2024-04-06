Обязательно или по желанию? Где в Украине объявлена эвакуация и куда везут переселенцев

Эвакуация населения проводится в регионах Украины, которые приближены к зоне активных боевых действий и страдают от постоянных обстрелов. В настоящее время объявлен обязательный выезд людей из отдельных прифронтовых громад.

Подробнее о том, как проходит эвакуация, для кого она обязательна и куда везут переселенцев, – в материале РБК-Украина .

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Что нужно знать об эвакуации в Украине

Эвакуация – это процесс перевозки либо перемещения людей из зоны чрезвычайной ситуации. Объявляется в случае возникновения угрозы жизни или здоровью граждан на государственном, региональном или местном уровне.

В Кодексе гражданской защиты населения Украины говорится, что в случае вооруженных конфликтов на опасных территориях проводится обязательная эвакуация. Ее могут организовывать областные военные администрации, местные органы власти, ГСЧС, полиция.

С начала полномасштабного российского вторжения обязательную эвакуацию производят в регионах страны, где ведутся боевые действия или существует их высокая угроза.

Людей организованно вывозят автобусами или поездами в безопасные районы. Во время обязательной эвакуации предоставляется бесплатное временное жилье, питание, гуманитарная, психологическая и медицинская помощь.

По прибытии на место назначения эвакуированные могут оформить статус внутренне перемещенного лица и получить финансовую помощь от государства в размере 2 тыс. грн на взрослого или 3 тыс. грн – на ребенка или лицо с инвалидностью.

Желающие эвакуироваться могут обратиться в органы местной власти, а также получить всю необходимую информацию по телефону горячей линии Министерства реинтеграции и временно оккупированных территорий 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Кроме того, эвакуироваться можно самостоятельно. Таким гражданам также предоставляется помощь и соцгарантии от государства.

Фото: после эвакуации переселенцев обеспечивают временным жильем (Getty Images)

Кого эвакуируют принудительно

Обязательная эвакуация во время войны объявляется органами власти, чтобы обезопасить население от последствий вражеских обстрелов.

Однако от такой эвакуации можно отказаться под свою ответственность. Для этого необходимо написать соответствующее заявление, в котором говорится, что человек персонально отвечает за все, что с ним может происходить дальше. Ответственность за отказ не предусмотрена.

В то же время есть и другой вид эвакуации, отказ от которой грозит уголовной ответственностью, – если в регионе объявляется обязательная эвакуация детей принудительным способом.

В условиях военного положения областные военные администрации в целях защиты детей имеют право проводить принудительную эвакуацию. В таком случае несовершеннолетнего ребенка сопровождает хотя бы один из родителей, лицо, их заменяющее, или другой законный представитель.

Отказ от принудительной эвакуации несовершеннолетних грозит их родителям уголовной ответственностью (ст. 166 УКУ – злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, ограничение или лишение свободы сроком от 2-х до 5 лет).

Эвакуация из Харьковской области

На фоне усиления обстрелов РФ в сети начали распространяться сообщения о якобы объявлении эвакуации Харькова. Однако эта информация оказалась вражеской ИПСО для устрашения. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, ни администрация, ни военные не видят поводов для эвакуации харьковчан.

Где проводится

В то же время в области проходит обязательная эвакуация из 57 населенных пунктов на Купянском направлении. Принудительный вывоз детей из опасных районов был объявлен из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных общин. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей на севере региона – в Богодуховском и Харьковском районах.

Куда обращаться

Помощь в эвакуации и всю необходимую информацию предоставляет круглосуточно Единый координационный гуманитарный центр Харьковщины.

Фото: контакты по вопросам эвакуации (kharkivoda.gov.ua)

Олег Синегубов рассказал, что эвакуированным оказывается комплексная помощь и сопровождение на всех этапах: финансовая, медицинская, правовая, психологическая и гуманитарная поддержка. При необходимости людей снабжают бесплатным временным жильем.

Куда везут

Руководитель ОВА сообщил, что из опасных общин вывозят людей непосредственно в Харьков, но учитывая сложную ситуацию с электроснабжением из-за обстрелов города также эвакуируют за пределы региона. Места для переселенцев из Харьковской области зарезервированы в соседних областях, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской области.

Эвакуация из Сумской области

Продолжается эвакуация из приграничных общин Сумской области, страдающих от авиаударов и ракетных обстрелов.

Где проводится

Вывоз людей из зоны опасности начался еще летом прошлого года, в частности, из Конотопского, Ахтырского, Сумского, Шосткинского районов.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что сейчас полностью вывезли население из 27 сел. При этом работа продолжается, ведь в пограничной полосе Сумщины находятся 115 населенных пунктов.

В областной военной администрации подчеркивают, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Перемещенные лица из Сумщины получают помощь ВПЛ от государства, а также 3600 грн в рамках программы УВКБ ООН. Общая сумма пособия 10800 грн на 3 месяца. Подать заявку на получение можно в пунктах сбора данных БФ "Право на захист".

Куда обращаться

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Сумского областного контактного центра: (0542) 66-33-77; 0-800-301-501. Горячая линия работает ежедневно с 8:30 до 17:30.

Также можно обратиться непосредственно к руководству местных общин.

Куда везут

Для эвакуированных организованы ежедневные автобусные и железнодорожные рейсы:

поезд №779 Сумы-Киев ;

; автобусные маршруты в направлении Харькова и в Днепр через Полтаву.

Эвакуация из Донецкой области

В прифронтовых общинах Донбасса организованно вывозят людей в безопасные регионы.

Где проводится

Принудительная эвакуация детей проходит в Торецкой, Кураховской общинах. В Часов Яре также пытаются вывозить людей. Однако город находится под постоянными обстрелами окупантов, поэтому эвакуация жителей оттуда усложнена.

Куда обращаться

Чтобы выехать в безопасный регион и получить бесплатное жилье, необходимо оставить заявку по телефону (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90, добраться до места сбора (об этом сообщат во время записи), откуда будет бесплатный подвоз. к эвакуационному поезду в Покровске.

Номера телефонов для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью: 080-033-26-14, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Фото: контакты по вопросам эвакуации (minre.gov.ua)

Куда везут

В настоящее время осуществляется эвакуационный рейс из Донецкой области в Ровенскую область. Поезд отправляется каждые 8 дней со станции Покровск в 14:10. Предстоящие даты рейса: 8 апреля, 16 апреля, 24 апреля.

По приезду в Ровенскую область эвакуированных размещают в Варковицкой, Мирогощанской, Млиновской, Привольненской и Дубенской тергромадах.

Из Часов Яра военная администрация общины организует выезд в Краматорск или Константиновку, далее можно эвакуироваться в Днепр.

Переселенцам предоставляют социальные (оформление статуса ВПЛ и т.п.), медицинские услуги, а также обеспечивают гуманитарной (продовольственной и непродовольственной) помощью, предметами первой необходимости.

Эвакуация из Херсонской области

В прифронтовых общинах Херсонщины проводится обязательная эвакуация в более безопасные регионы.

Бесплатная эвакуация организована поездом и автобусом из Херсона.

с автовокзала – нужно предварительно зарегистрироваться;

с железнодорожного вокзала – в нечетные числа. Регистрация проходит в день отправления с 12:00. Отправление – 13:35.

Эвакуационные поезда из Херсона едут в Хмельницкую область. Зарегистрироваться можно, заполнив форму.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0-800-330-951.

Также оказывают помощь в эвакуации благотворительные фонды и общественные организации:

ОО "Десятое апреля" (050) 560-94-59

С 1 апреля будут бесплатно эвакуировать в безопасные места маломобильных и людей с инвалидностью, семьи с детьми. По информации организаторов, есть возможность поселения в Николаевской и Одесской областях.

Приют "Центр поддержки и защиты" (066) 123-13-50.

Принимает на временное поселение продолжительностью до недели с последующим устройством в санаториях/общежитиях Львовской области и за границей, помогает с оформлением финансовой помощи, трудоустройством.

БФ "Save Ukraine" (098) 122-11-05.

Размещает семьи с детьми за границей, в Центрах Надежды и Возрождения (г. Киев, г. Ирпень, с. Гатное). Волонтеры оказывают гуманитарную помощь, способствуют получению медицинской, психологической и юридической помощи.

Эвакуация из Запорожской области

Из Запорожской области не проводится принудительная эвакуация, но начальник Областной военной администрации Иван Федоров призывает выезжать из небезопасных громад.

Эвакуированные получают финансовую, гуманитарную, социальную помощь. В областном центре организованы штабы для переселенцев, где можно получить самую необходимую поддержку.

Куда обращаться

Желающие выехать с прифронтовых территорий могут обратиться на круглосуточную горячую линию Координационного гуманитарного центра - 0-800-339-291.

Номера телефонов эвакуационных групп Национальной полиции Украины:

для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;

для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.

Куда везут

Из Запорожья курсируют железнодорожные рейсы во Львов и Хмельницкий. Сбор и регистрация на эвакуацию проходят на вокзале станции Запорожье-1. Поезд отправляется в 09:50. Для этого обеспечен эвакуационный вагон поезда № 128 Запорожье – Львов.

Чтобы эвакуироваться поездом необходима предварительная регистрация. Записаться можно, обратившись в горячую линию Запорожской ОВА по номеру: 0-800-503-508.

Эвакуация из Черниговской области

С начала года из приграничной зоны на Черниговщине выехало около 3 тыс. человек. При этом принудительной эвакуации пока нет, но местные власти убеждают граждан переехать в более безопасное место.

По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, под угрозой обстрелов находятся населенные пункты в 20-километровой зоне. Там остается более 15 тысяч человек. Динамика эвакуации незначительна: люди после сильных обстрелов покидают дома, но через несколько дней возвращаются.

Чаус объяснил, если жители приграничных желают временно покинуть зону интенсивных обстрелов, то им следует обратиться к старосте, председателю общины или начальнику РВА и обсудить потребности и возможности относительно транспорта и места жительства.