На Донеччині за день від рук окупантів загинуло двоє мирних мешканців, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко відзвітував про стан справ у регіоні за підсумками 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.
Війська РФ продовжують вбивати цивільних на Донбасі. Масштаб втрат у Маріуполі та Волновасі, за словами голови ОВА, наразі неможливо оцінити.
"17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення. Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини", – написав Кириленко.
Нагадаємо, що міський голова Харкова заявив про відсутність безпечних районів у місті.
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