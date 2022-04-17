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На Донеччині за день від рук окупантів загинуло двоє мирних мешканців, - Кириленко

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Донецька область, Неділя 17 квітня 2022 22:31
На Донеччині за день від рук окупантів загинуло двоє мирних мешканців, - Кириленко Фото: Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Антон Федорців

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко відзвітував про стан справ у регіоні за підсумками 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Війська РФ продовжують вбивати цивільних на Донбасі. Масштаб втрат у Маріуполі та Волновасі, за словами голови ОВА, наразі неможливо оцінити.

"17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 людини (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 одержали поранення. Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини", – написав Кириленко.

Нагадаємо, що міський голова Харкова заявив про відсутність безпечних районів у місті.

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