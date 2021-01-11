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У Донецькій області організатору "референдуму" у 2014 році загрожує 10 років в'язниці

Автор: РБК-Україна

В Донецькій області судитимуть жителя селища Зелений Гай Великоновосілківського району, який у 2014 році брав участь в організації незаконного "референдуму". Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2014 року чоловік брав участь в організації і проведенні на території Великоновосілківського району Донецької області так званого "загального обласного референдуму" про підтримку "Акту про проголошення державної самостійності ДНР".

Чоловік переховується від слідства, тому його будуть судити заочно.

Нагадаємо, в Донецькій області засудили за організацію так званого "референдуму ДНР" жінку. Її засудили до п'яти років позбавлення волі.

Крім цього повідомлялося, що у Маріуполі до чотирьох років в'язниці засудили бойовика так званого "ДНР".

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Новини України Донецкая областьреферендумСуд