В Донецкой области организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы

В Донецкой области будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного "референдума". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого "общего областного референдума" о поддержке "Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".

Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.

Напомним, в Донецкой области осудили за организацию так называемого "референдума ДНР" женщину. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме этого сообщалось, что в Мариуполе к четырем годам тюрьмы приговорили боевика так называемого "ДНР".