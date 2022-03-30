Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами
Російські військові відкрили вогонь в сторону Мар'їнки. Під час обстрілу застосували фосфорні снаряди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС", - пише
Водночас окупанти обстріляли:
- Георгіївку;
- Новокалинове;
- Очеретине.
Внаслідок вогню були пошкоджені будинки.
Фото: окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відкрили ракетний вогонь по Дніпру, однак наразі подробиці невідомі.
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