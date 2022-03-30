ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 21:48
Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами Фото: окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь в сторону Мар'їнки. Під час обстрілу застосували фосфорні снаряди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС", - пише

Водночас окупанти обстріляли:

  • Георгіївку;
  • Новокалинове;
  • Очеретине.

Внаслідок вогню були пошкоджені будинки.

Фото: окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відкрили ракетний вогонь по Дніпру, однак наразі подробиці невідомі.

Війна Росії проти України триває тридцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі