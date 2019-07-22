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КВУ заявив про втручання поліції у виборчий процес у Чернігівській області

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 02:58
КВУ заявив про втручання поліції у виборчий процес у Чернігівській області
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спостерігачі вважають дії правоохоронців політично вмотивованими

Спостерігачі Комітету виборців України заявили про зафіксовані ними під час виборів до Ради в округах 207 та 210 (Чернігівська область) втручання з боку представників Національної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КВУ у Facеbook.

Cпостерігачі стверджують, що 19 липня під час засідання ОВК №207 (м. Корюківка), на якому відбувалася передача виборчої документації до ДВК, представники Нацполіції на три години заблокували роботу комісії через нібито проведення слідчих дій щодо законності встановлення камер відеоспостереження.

Члени ОВК сприйняли зазначені дії поліції як тиск на комісію, і голова ОВК подав заяву до Державного бюро розслідувань.

Безпосередньо у день виборів, 21 липня, заступник голови ОВК №207 Андрій Чефранов повідомив, що представники поліції перевіряють особисті речі громадян на вході до приміщення ОВК, називаючи причиною безперервні анонімні повідомлення про можливі замінування.

Також у день голосування на окрузі 210 зафіксовані факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) низки представників громадської організації, яка проводила екзит-пол в межах виборчого округу.

Адвокат громадської організації звернувся із заявою до ДБР про зловживання представниками поліції службовими повноваженнями.

Спостерігачі трактують дії представників поліції як "значною мірою політично вмотивовані".

Нагадаємо, у Києві поліція порушила справи у зв'язку з фактами підписання членами дільничних виборчих комісій у Голосіївському та Солом'янському районах протоколів підрахунку голосів до завершення голосування на виборах до Ради.
 

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Новини України Порошенко Зеленський полицияЧерниговская областьвыборы в Раду
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