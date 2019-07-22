ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На округ Пашинського направили вертоліт з поліцейським спецназом

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 15:12
На округ Пашинського направили вертоліт з поліцейським спецназом
Фото: спецназ Нацполиции (npu.gov.ua)

Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом

Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64 після проведення позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як повідомляється, сьогодні, 22 липня, з Києва в Житомирську область прибув спеціальний загін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції.

"Рішення направити в місто Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64, яка розташована в Коростені", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські спецназівці спрямовані в Житомирську для посилення місцевої поліції і допомоги у забезпеченні громадського порядку і безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Відзначимо, за інформацією Центральної виборчої комісії (ЦВК), на виборчому окрузі №64 народний депутат 8-го скликання Сергій Пашинський програє. За результатами обробки 61,2% протоколів на окрузі перемагає В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ЦВК, народні депутати Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога не набрали достатньої підтримки виборців у мажоритарних округах для перемоги на позачергових виборах у Верховну раду.

Результати виборів у Раду в Києві КВУ заявив про втручання поліції у виборчий процес у Чернігівській області
Новини України Порошенко Зеленський Сергій Пашинськийполициявыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся