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У Луганській області окупанти обстріляли 10 житлових будинків, є загиблі, - голова ОДА

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Луганськ, Субота 26 березня 2022 07:57
У Луганській області окупанти обстріляли 10 житлових будинків, є загиблі, - голова ОДА Фото: у Луганській області ворог обстріляв 10 житлових будинків (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 25 березня, російські окупанти продовжили обстрілювати Луганську область. В результаті попадання снарядів ворога було пошкоджено 10 житлових будинків - 4 багатоповерхівки і 6 приватних. З-під завалів рятувальники дістали 7 осіб, ще троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що росіяни прицільно б'ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку. Ворог знає, де вони розташовані, але не знає, наповнені вони чи ні.

"На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без коригувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "русского мира" - залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають спецоперацією. Однак гуманітарної катастрофи в Луганській області не буде", - заявив Гайдай.

Голова ОДА зазначив, що продукти харчування і все необхідне розвозиться по підвалах і бомбосховищах. Також щодня проходить евакуація людей в безпечні регіони країни.

25 березня в Луганській і Донецькій областях було відбито дев'ять атак ворога. Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі збили три ворожі літаки і три безпілотники типу "Орлан-10".

За добу окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве.

Графік курсування евакуаційних поїздів з Луганської області та Донбасу на 26 березня

Новозолотарівка (Луганська область):

  • 14:00 – Новозолотарівка – до залізничних вокзалів Донецької області;

Краматорськ (Донецька область):

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала повний графік евакуаційних поїздів на 26 березня, включаючи на міжнародні рейси.

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