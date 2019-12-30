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У Києві горіла багатоповерхівка, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 10:31
У Києві горіла багатоповерхівка, є загиблий
Ілюстративне фото (facebook.com gorodz.info)

Пожежа виникла в Дарницькому районі

У Києві 29 грудня у Дарницькому районі о 13:10 виникла пожежа у 14-поверховому житловому будинку, унаслідок якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа виникла на вулиці Княжий Затон, 19. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час розвідки, у коридорі бійці виявили тіло чоловіка.

О 13:48 рятувальники локалізували загоряння на площі 20 кв. м та о 13:51 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріли особисті та побутові речі, меблі, закопчено стіни та стелю квартири. Причина займання та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові ввечері у неділю, 29 грудня, виникла пожежа у приміщенні Центру професійно-технічної освіти.

РБК-Україна писало, що у Полтавській області в приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

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