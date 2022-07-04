У Донецькій області французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів
Фото: на Донбасі окупанти обстріляли знімальну групу France 24 (Getty Images)
Журналісти французького телеканалу France 24 потрапили під обстріл російських окупантів у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Французькі телевізійники разом з рятувальниками розвозили миним жителям воду. Проте роботу над сюжетом перервали звуки вибухів.
"Під обстріл потрапили жителі, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС підкреслили, що кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.
Нагадаємо, що у травні знімальна група ТСН також попала під обстріл на Донбасі.
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