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В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов

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Донецкая область, Понедельник 04 июля 2022 12:13
В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов Фото: на Донбассе оккупанты обстреляли съемочную группу France 24 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Журналисты французского телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Французские телевизионщики вместе со спасателями развозили мирным жителям воду. Однако работу над сюжетом прервали звуки взрывов.

"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями, наши ребята и французские журналисты", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российских обстрелов журналисты из сюжета не вырезали.

Напомним, что в мае съемочная группа ТСН также попала под обстрел на Донбассе.

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