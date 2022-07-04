В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов

Журналисты французского телеканала France 24 попали под обстрел российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

Французские телевизионщики вместе со спасателями развозили мирным жителям воду. Однако работу над сюжетом прервали звуки взрывов.

"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями, наши ребята и французские журналисты", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что кадры российских обстрелов журналисты из сюжета не вырезали.