В Донецькій області двоє підлітків травмовані в результаті ДТП

Фото: ДТП в Краматорську (police.dn.ua)

Постраждалих госпіталізовано до лікарні

В Краматорську (Донецька область) вчора, 5 березня, двоє підлітків отримали травми в результаті ДТП. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на опору лінії електромереж. Внаслідок аварії двох неповнолітніх пасажирів затиснуло в салоні автомобіля. За допомогою спецтехніки їх визволили та доставили до лікарні. Поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування.

"На місці події поліцейські встановили, що 18-річний водій автомобіля Skoda Oktavia рухався по вулиці Елеваторна, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де скоїв наїзд на бетонну опору ЛЕМ. Внаслідок аварії двох 17-річних хлопців, які були пасажирами автомобіля, затиснуло в салоні через деформацію кузова. Аби їх дістати, на місці застосовувалася спеціальна техніка, за допомогою якої розпилити автівку та визволити постраждалих", - йдеться у повідомленні.

"Всіх учасників дорожньо-транспортної пригоди доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, у місті Борисполі патрульні поліцейські та спеціальний підрозділ КОРД затримали водія, який наїхав на правоохоронця і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Також повідомлялося, що у Києві маршрутка на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. В результаті 11 осіб були госпіталізовані.