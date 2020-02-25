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У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП з потерпілим

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 20:30
У Маріуполі київські поліцейські влаштували ДТП з потерпілим
Фото: ДТП у Маріуполі (dbr.gov.ua)

ДБР початок розслідування щодо ДТП

В Маріуполі вранці 25 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників патрульної поліції Києва і ще одним автомобілем, в результаті чого одна людина постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначили в Бюро, ДБР розпочало досудове розслідування за фактом ДТП.

"За попередньою інформацією, співробітник управління патрульної поліції в місті Києві, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки "Volkswagen Crafter", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем "Volkswagen Touareg". В результаті ДТП пасажирка автомобіля "Volkswagen Crafter" отримала тілесні ушкодження", - повідомили в ДБР.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві маршрутка на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. В результаті 11 осіб були госпіталізовані.

Також повідомлялося, що в центрі Миколаєва сьогодні, 24 лютого, відбулося ДТП за участю автомобіля Range Rover і маршрутного мікроавтобуса. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще четверо постраждали.

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